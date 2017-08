Op verschillende stands staan er worstjes te pruttelen op de barbecue.





Worstjes area voor de kenners. Nu bijna een jaar geleden heeft districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh samen met de politie gezorgd voor tegelijk sociale ontmoetingen en orde. Dagelijks van 4 uur 's middags tot 11 uur 's avonds heerst er een gezellige drukte in het centrum van Nieuw Nickerie. In de weekenden gaat de gezelligheid door tot twee uur in de nacht.Begonnen met zeven stands voor de verkoop van vooral worst en satés, barbecue en patat, is het aantal verkooppunten uitgegroeid tot veertien. Voorheen waren de stands verspreid over verschillende locaties rond het marktterrein wat leidde tot verkeersopstoppingen. Na gesprekken met de verkopers, de politie en de bestuursdienst is er structuur gebracht in het geheel.De stands zijn geplaatst in de Westkanaalstraat tussen de R.P. Bharosstraat en de G.G. Maynardstraat. De aanvankelijke vrees voor concurrentie heeft plaatsgemaakt voor creativiteit en de stimulans om betere en andere versnaperingen aan de man te brengen. Van kapotte flessen her en der is er geen sprake, want er mag alleen drank in blik worden verkocht.Was het socializen in het centrum van Nieuw Nickerie nog geen jaar geleden een aangelegenheid van de mannen en jongens, nu is het een plek voor gezinnen. Man, vrouw en kinderen zitten er gezellig, de bak van de auto open, stoelen en ijsbox eruit en het relaxen kan beginnen. Muziekliefhebbers geven er nog een extra tint aan, want uit de verschillende voertuigen die geparkeerd staan op de locatie klinkt een variëteit aan muziek, zonder dat het storend is voor anderen. Een ontmoetingsplaats voor jong en oud, voor familie en vrienden, voor kennissen en nieuwe vrienden. Voor toeristen is het een plek bij uitstek om uit te waaien.Voor de kinderen en jongeren die nog wat energie kwijt willen, is er een speeltuin en een volleybalveld met grasmat. Drie keer per week komen vooral de vrouwen aan hun trekken wanneer het gedeelte tussen de Landingstraat en de Oostkanaalstraat tussen vijf uur ’s middags en negen uur ‘s avonds wordt gesloten voor sportevenementen. De route geldt als de trim- en wandelbaan van het centrum. De laatste nieuwtjes en gebeurtenissen worden er uitgewisseld tijdens het wandelen, zonder dat de gesprekken worden overstemd door enig ander geluid.De grote toeloop en toenemende vraag om gebruik te maken van de geboden faciliteiten, weerhoudt de districtscommissaris er niet van om een stop te zetten aan het aantal stands. Het moet gezellig en ordelijk blijven, maar bovenal moet eenieder er iets aan kunnen overhouden. De verhoogde politiecontrole zorgt er helemaal voor dat de gezelligheid de bovenhand voert, ook al is er soms te veel gekeken in het glaasje.