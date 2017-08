In de discussie geldt het kracht van de argument. Bij prediken zal bij elke keer als de predikant wat zegt, deze in koor begroet worden met een luidkeelse Halleluja.In de discussie van het ingezonden stuk van de hand van dr. H. Breeveld “Laten DNA en regering zich gijzelen?”, voelde Misiekaba zich geroepen om een reactie hierop te geven, waarna deze beantwoordde en de doctor terecht stelde, “De heer Misiekaba heeft in zijn reactie niet kunnen waarmaken dat ik de basisregels van wetenschapsbeoefening verlaten heb. Maar het is mogelijk dat hij een andere basisregel hanteert dan ik. Ik verneem het graag.”Op 15 augustus 2017 heeft de gezaghebbende speciale rapporteur van de Verenigde Naties inzake de onafhankelijkheid van rechters en advocaten in de wereld, de heer Diego García Sayán, een internationale persverklaring uitgegeven. In die verklaring uit hij aan de wereldgemeenschap zijn 'bezorgdheid' met betrekking tot de voortgang van het 8 december 'moordenproces' in Suriname, waarin 'de president' van Suriname in persoon zelf 'verdachte' is.Misiekaba voelde zich weer geroepen om een reactie hierop te geven. Zonder het leveren van enige bewijs en wederom waar de kracht van het argument heersend moet zijn en hij met voldongen bewijzen op tafel had moeten komen, stelt Misiekaba weer teleur en zegt, “Wie nog twijfels had over de oorsprong van de 'informatie' die naar de speciale mensenrechten rapporteur Diego García-Sayán van de Verenigde Naties is verstuurd, is nu overtuigd uit welke hoek die informatie is doorgesluisd”.Tekenend voor André Misiekaba, fractieleider van de NDP, in weer de gespleten persoonlijkheid met betrekking tot een andere vraagstuk, waarbij hij opmerkt: “dat de minister wel heeft gezegd dat Gajadien 175.000 per maand toucheerde. Hij heeft niet gezegd dat het om SRD gaat.Daags daarna roept de NDP fractieleider, dat alle politieke partijen betrokken zijn bij corruptie en we hieronder een streep moeten trekken, waarbij het erop neerkomst dat corruptie beloond moet worden met straffeloosheid.In het dagelijkse leven is Misiekaba redenaar of te wel predikant. En als hij niet alleen zijn eigen verzinselen kan verdedigen, laat hij zich ook nog massief bijstaan door De Politieke Ondersteuningsgroep van de Fractieleider van de NDP. Is het niet toevallig en per ongeluk dezelfde politieke ondersteuningsgroep, waarvan 'Madam Zwartkijker' in een andere hoedanigheid optreedt. Het kan verkeren.En als donderslag bij helder hemel komt de NDP onlangs met zeer gênante verklaring, waarvan ze kennelijk niet eens de reikwijdte onder ogen heeft kunnen zien en zegt dat ”De fractieleider van de NDP, André Misiekaba, in de afgelopen 14 jaren van actieve politiek, door genade en kracht van de Heer Jezus Christus, zich nooit ingelaten heeft met welke vorm van corruptie dan ook.Het is niet mijn gewoonte om het geloof van anderen te bespreken, maar omdat de NDP dat met zoveel stelligheid beweert, zal de toetsing op zichzelf al interessant genoeg kunnen zijn, als Misiekaba met al zijn voorafgaande uitspraken, opstelling en gedragingen, deze corruptieloos zal kunnen passeren en pareren.Ik breng in herinnering en het is aan de lezer ter beoordeling, het negende gebod:Exodus 20:16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.Alleen in het zoeken en spreken van de waarheid is de mens verenigd met God. Want God is waarheid! Jezus zei:Johannes 17:17 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven…Het kan niet anders, dat in het land der blinden van Misiekaba niemand kan zien.