Zeer geachte parlementariër,In uw college over wat het werk is van een parlementariër, is het u ontgaan te vermelden dat volksvertegenwoordigers hun taken met de nodige ethiek en moraal moeten uitvoeren.Ons artikel is geenszins bedoeld als antwoord op vragen die u gesteld zou hebben in de Assemblee aan de minister van Volksgezondheid. Ons artikel is een reactie op hetgeen u in de Assemblee heeft aangehaald en wel: “De leiding van het bedrijf maakt mondelinge afspraken met de directievoerder voor zulke hoge bedragen”. Bewust of misschien wel onbewust heeft u ons daarmee deelgenoot gemaakt van uw vuilsmijterij en ernstige beschuldigingen aan ons adres zoals u in uw conclusie stelt. “Concluderend kan ik stellen dat op dit moment bij de RGD er sprake is van mismanagement, verspilling, corruptie, slecht bestuur en fraude”.Het onethische en immorele waarnaar wij hebben gerefereerd is, dat u, als u dat nog niet door had, uitspraken doet zonder eerst onderzoek te hebben gedaan naar de correctheid van de informatie, verkregen van een informant en tegelijkertijd met de niet geverifieerde informatie allerlei verkeerde conclusies trekt.Ten aanzien van uw uitspraak: “Wat schetst mijn verbazing dat u als directievoerder, die ondergeschikt is aan de Regionale Gezondheidsdienst, publiekelijk reageert. U bent niet eens de persoon die informatie naar buiten mag brengen.”Het bevreemdt mij dat juist u hier als 'moraalridder' vindt dat wij voornoemde informatie niet naar buiten mochten brengen. Ik wil u erop attenderen dat u de bewuste uitspraken in een openbare vergadering heeft gedaan. Het gaat op de eerste plaats om onze ‘goede naam’ welke ik door niemand zal laten besmetten. Ten tweede is er geen enkele informatie welke als vertrouwelijk kan worden aangemerkt. Ten derde hebben wij het over de bouw van een publiek gebouw, welke door gelden van het land (= lees volk van Suriname) is opgezet. De samenleving daarom het recht heeft om te weten hoe met het geld wordt omgegaan. Dit zeker als er een parlementariër een ochtend wakker wordt en vindt met vuil te moeten smijten en allerlei beschuldigende uitlatingen doet naar juist hardwerkende, eerlijke en verantwoorde mensen.Voorts wens ik niet weer hierover met u in discussie te treden. Echter spreek ik de hoop uit dat u uw werkzaamheden als parlementariër met inachtneming van moreel ethische waarden en normen en naar eer en geweten zult uitvoeren.