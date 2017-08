Toppers van beide maatschappijen hebben zondag een onderhoud gehad op de Johan Adolf Pengel Luchthaven, bij aankomst vanuit Curaçao. De vlucht is goed verlopen en de passagiers zijn tevreden, gelet op de positieve reacties en berichten, zegt de luchtvaartmaatschappij.Fly Allways begint dit jaar nog met vluchten naar Venezuela, het land waar Turpial gevestigd is. Over een maand zal Fly All Ways samen met Turpial beginnen vluchten uit te voeren tussen Suriname en Cuba visa versa. Er zal gestart worden met vier vluchten per week, waarvan twee naar de hoofdstad van Cuba, Havana, en twee vluchten naar Santiago de Cuba, het Caribische deel van Cuba in het oosten van het land.Turpial wordt gezien als een enorme hulp voor Fly All Ways bij het verwezenlijken van haar plannen, om nieuwe bestemmingen tot bloei te brengen in de regio. Kort na haar oprichting vorig jaar, bleek al dat de vraag vanuit het reizende publiek de verwachtingen overtrof. Daarom werd uitgekeken naar een partner welke nu gevonden is in Turpial. De vloot van deze vliegmaatschappij bestaat uit drie Boeings 737-400. Deze kunnen aanzienlijk meer passagiers tegelijkertijd transporteren, waarbij ook nog de kosten voor de klanten omlaag gaan, benadrukt Fly All Ways.