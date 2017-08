Minister Ferdinand Welzijn tijdens een evaluatievergadering met de korpsleiding en het management ondersteuningsteam. (Foto: Juspol)





Minister Welzijn zegt aan Starnieuws dat hij voortdurend overleg heeft met waarnemend korpschef Antonio Chin en het management ondersteuningsteam onder leiding van Carlo Hunsel. Zaterdag is er een evaluatie meeting met hen gehouden om na te gaan welke resultaten bereikt zijn. De bewindsman heeft aangegeven dat er harder getrokken moet worden aan de zaak. "De informatie vanuit de samenleving over criminelen is nog niet optimaal, althans ontbreekt het vooralsnog aan gestructureerde ondersteuning vanuit de burgerij naar de politie toe. Aan de leiding is gevraagd om hieraan te werken," geeft Welzijn aan.Het instituut van buurtmanager zal na een spoedige evaluatie opnieuw worden geïntroduceerd terwijl buurtsurveillances weer zullen worden aangepakt. Er zijn tot nu toe tientallen voertuigen die vanwege relatief kleine mankementen stil lagen in rijdende staat terug gebracht. De belastingbetaler verwacht van de politie dat die haar werk naar behoren uitvoert ongeacht wie aan het roer van het ministerie staat. Immers worden zij daarvoor maandelijks beloond, benadrukt de bewindsman.Veel problemen kunnen met een creatieve oplossing worden aangepakt. Zo zijn recentelijk de politieposten schoon gewassen en is op de agenten een beroep gedaan zelf te werken aan het schoonhouden van hun omgeving. "Het argument van gebrek aan middelen mag niet meer worden opgeworpen omdat de gemiddelde politieagent zeer creatief is bij het oplossen van verschillende vraagstukken die zij op hun weg tegenkomen. Zij zijn daartoe immers opgeleid. Het mag zo zijn dat de motivatie de afgelopen jaren teruggevallen is, maar ik doe er alles aan om zaken die vanwege diverse omstandigheden waren blijven liggen weer aan te pakken. Zo zijn in de afgelopen periode ook vele politieambtenaren in de naast hogere rang bevorderd. Er wordt dus hard gewerkt om de innerlijke motivatie te verbeteren en de moraal hoog te houden. Dit wordt allemaal gedaan om het gevoel van veiligheid terug te brengen in de samenleving!" beklemtoont de minister.