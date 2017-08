Er is al een aanvang gemaakt met de najaarsoogst 2017.





Het gaat om een landbouwgebied van 14.000 hectare, zegt Algoe aan Starnieuws. “We praten over Wageningen, de Middenstandspolder en autonome gebieden.” Hij legt uit dat de landbouwers aan uitbreiding willen doen, maar het risico nu niet nemen door het tekort aan irrigatiewater. Met de miljoenen investering ziet hij dat straks tot het verleden behoren. De Indiase onderneming Kirloskar Brothers, die als experts worden gezien in dit soort pompgemalen, zal zorgen voor levering en rehabilitatie van het Wageningen pompgemaal.Minister Algoe verwacht met de uitvoering van het project een verdere opleving van de rijstsector. Hij vertelt dat er bij de najaarsinzaai een toename is geweest ondanks de problemen waarmee bepaalde rijstgebieden te kampen hebben gehad. Er is landelijk, dus inclusief Coronie en Saramacca, zo’n 34.000 hectare ingezaaid, waarvan delen nu worden afgeoogst. Volgend maand zit de oogst in de piekperiode. Er zal tot eind oktober worden afgeoogst.De najaarsoogst wordt het grote seizoen genoemd. En ofschoon de vooruitzichten goed zijn, legt Algoe uit dat de prijzen in dit seizoen lager liggen dan bij de voorjaarsoogst. In het grote seizoen leveren ook Argentinië en Uruguay grote hoeveelheden rijst, waardoor er een groter aanbod is. Er is een grotere concurrentie, waardoor de prijs door het marktmechanisme van vraag en aanbod gaat dalen. De voorjaarsoogst levert dan weer een hogere prijs op. Er is voor de najaarsoogst nog geen opkoopprijs bepaald. Algoe denkt dat er tegen volgend week al een prijs zal zijn bepaald. Hij benadrukt dat de opkoopprijs wordt bepaald door de sector zelf, de opkopers en de boeren. Tijdens een partijbijeenkomst zaterdag in Nickerie, heeft VHP-parlementariër Jitendra Kalloe gezegd dat LVV moet zorgen voor een betere prijs voor padi. Volgens hem wordt er een prijs tussen SRD 85 en SRD 90 geboden voor een baal natte padie, terwijl de wereldmarktprijs boven de SRD 110 ligt.