VHP-topper Jitendra Kalloe op een partijbijeenkomst in Nickerie.





Kalloe stelde dat exporteurs en regeringsgezinden afspraken met elkaar maken over de prijs, die in het nadeel is van de boeren. Hij rekende net als Jogi uit dat door de gouvernementtake op diesel de kostprijs van de boeren verder stijgt. Ook het Agrarisch Kredietfonds is nog steeds niet van de grond, zei Kalloe. Boeren moeten 24% rente betalen als ze geld lenen. De agrarische sector heeft te verduren, ondanks het feit dat de president de samenleving voorhield dat Suriname een voedselschuur zou zijn. Over de rijst die aan Venezuela verkocht is op basis van de Petro Caribe-deal, zei Kalloe dat de producent hier niet aan heeft verdiend. Het geld is in zakken van tussenhandelaren en exporteurs gegaan.Santokhi, Jogi en Kalloe benadrukten dat de rijstsector enorm achteruit is gegaan door het beleid van de regering. Guyana had een underdog positie, merkte Santokhi op, maar produceert door goede organisatie en investeringen nu meer rijst dan Suriname. De VHP-voorzitter merkte op dat hij samen met anderen een initiatiefvoorstel zal indienen voor rijstproductschap. De rijstsector moet duurzaam aangepakt worden.