Er is opnieuw onrust in het inheemse dorp Maho. Aannemers zijn vorige week weer begonnen nabij het dorp wegen aan te leggen en te ontbossen. Het gebied wordt door de inheemsen beschouwd als te zijn ver binnen hun economische zone en zelfs directe woongebied. Er was al eerder dit jaar een protestactie tegen de aannemer die met zegen van de overheid haar activiteiten ontplooit. Dit gebeurt nu meerdere keren per jaar sinds 2015.Het dorp dat zijn bestaan tot meer dan 200 jaar terug kan aantonen met koloniale kaarten, moet nu steeds vaker zien hoe zijn gemeenschapsbos, economische zone en woonpercelen worden ingeperkt. Maho wordt elk jaar kleiner en kleiner. De overheid heeft een vonnis (SAO, 2015) tegen zich dat alle gronduitgiftes en activiteiten rondom inheemse gemeenschappen moeten worden gestaakt en worden teruggedraaid.De overheid heeft nog recent bij de Dag der Inheemsen een propaganda intentieverklaring laten tekenen. Maar echt beleid blijft uit. Zoveel politieke partijen hebben lipservice gegeven aan inheemse rechten maar echte rechten, mensenrechten, blijven voor ons nog ver. De inheemsen welke hun bestaan in de Amayana’s (America) langer dan 16.000 jaar kunnen aantonen hebben in Suriname nog helemaal geen grondenrechten. Onze gemeenschappen worden hierdoor ontwricht, onze economische ontwikkeling geheel gestremd door armoede. Wij leven in wanhoop in een voor ons totaal rechteloze staat.Nog dit jaar hadden we met volle ondersteuning van de ESAV en de VIDS de aannemers tot staken gebracht. DNA voorzitter, J. Geerlings-Simons heeft nog eerder dit jaar aangegeven alle activiteiten van de aannemer op illegaal verkregen grond stop te zetten. Dit was ook even gebeurd. Maar zo zie je maar hoe onbetrouwbaar onze politici en regeerders zijn. De ene streelt terwijl de andere steelt.Terwijl nu de VIDS hoofdvergadering gaande is in het dorp Redi Doti, met alle bemoeienis en manipulatie van de politiek Suriname, wordt het dorp Maho aangevreten met goedkeuring van de districtscommissaris en het ministerie van RGB. De bewoners van Maho, alle inheemse gemeenschappen en rechtgeaarde Surinamers beschouwen de handelingen van de grondbezetters, aannemers en regering als een direct vorm van geweld tegen ons en de toekomst van onze kinderen.