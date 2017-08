Veel Nickerianen hebben zich ingeleefd in de Ramlila op het Volksplein.





In vijf dagen is de Nickeriaanse gemeenschap weer deelgenoot gemaakt van het leven van Ram, dat eindigt in de strijd met Ravan. De voortdurende strijd tussen goed en kwaad blijft in alle culturen voortleven, van generaties op generaties, weet Viresh Raghoenath. Hij is secretaris van de Sociaal Culturele en Religieuze Jongerenvereniging van Leiding 9 (SCRJ). Al decennia wordt te Leiding 9 het Ramlila veelal in de vakantieperiode opgevoerd. Ook te Vredenburg wordt het spel in leven gehouden door een vereniging.Raghoenath vindt dat het spel landelijk moet zijn en niet alleen op twee plaatsen in Suriname moet worden opgevoerd. In de traditionele opvoering van het spel heeft de vereniging een moderne tint gegeven, zonder aan de essentie van het verhaal te komen. “Je moet meegaan met de tijd om jongeren aan te trekken en ze toch het moraal van het verhaal te geven,” legt hij uit. De organisatie is een afsplitsing van de groep die jarenlang het Ramlila te Leiding 9 houdt.De SCRJ heeft ook rollen toebedeeld aan meisjes in het spel, dat voorheen overwegend door mannen werd opgevoerd. De reden: “Wij maken geen onderscheid tussen jongens en meisjes, ook niet in afkomst,” legt Raghoenath uit. “Wanneer een man en een vrouw een puja (gebedsdienst) kunnen doen, waarom zouden meisjes en vrouwen niet mogen deelnemen aan het Ramlila.” Volgens hem is nergens een restrictie aangegeven. “En bovendien wordt aan de vrouw in het Hindoeïsme een prominente plaats gegeven.” Raghoenath vindt dat jongeren de draad met hun culturele waarden en normen kwijtraken. “Jongeren zijn eerder bezig met hun mobiel dan met de culturele en religieuze aspecten die bij het leven van eenieder horen.” En precies bij die neergang, wil de SCRF het verschil op haar eigen manier maken, jongeren op hun eigen manier bewust maken van de culturele en religieuze essentie.Met prachtige kostuums, een creatief decor en aantrekkelijke muziek, probeert de vereniging het verschil te maken. In het spel zijn korte humoristische stukjes opgenomen, om te voorkomen dat de dialogen leiden tot verveling. “Korte grappige sketches zorgen ervoor dat de aandacht van het publiek en vooral de jongeren vastgehouden wordt.”Het Ramlila-spel is in Nickerie van aanvankelijk tien dagen teruggebracht naar vijf dagen. Maar dat mocht de pret niet drukken. De gebeurtenissen van twee dagen zijn in een dag gebracht. Er is geen afbreuk gedaan aan het spel, alleen waren de opvoeringen dus per dag langer dan de organisatie dat normaal doet. “Dat betekent dat we intensiever bezig zijn geweest. In plaats van anderhalf uur, zijn we dus per avond drie uur bezig.” En het publiek bleef in grote getale komen.