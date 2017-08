Rockport is het zwaarst getroffen door orkaan Harvey, die zich nu landinwaarts bevindt. (Foto's: AFP)





Gouverneur Greg Abbott van Texas zegt dat ernstige overstromingen zijn belangrijkste zorgen zijn, nu de regen die Harvey heeft meegenomen, de staat blijft geselen. De steden Houston en Corpus Cristi hebben al meer dan 50 cm neerslag gehad. Er is nog zeker het dubbele daarvan voorspeld voordat de storm halverwege de week aan kracht afneemt.Sterke winden hinderen de reddingsinspanningen, terwijl duizenden bewoners zonder elektriciteit zitten. Er zijn twee doden bevestigd in het gebied Rockport en Houston.Houston, de vierde grootste stad in de Verenigde Staten (VS), heeft gisteravond alleen al tussen de 5 en 7,5 cm water gehad. Ongeveer 4.500 inwoners van gevangenissen ten zuiden van Houston worden geëvacueerd naar andere gevangenissen in Oost-Texas, omdat de nabijgelegen rivier Brazos aanzienlijk stijgt. De kleinste van de twee luchthavens van de stad, Hobby, is in de nacht gesloten, omdat de landingsbanen zijn ondergelopen.Harvey begon als een zware categorie vier orkaan, de eerste die in 12 jaar in de VS aan land is gekomen. In de loop van zaterdag werd hij gedegradeerd naar een tropische storm. Gouverneur Abbott waarschuwt voor “mogelijke zeer dramatische overstromingen” door de storm. Hij heeft de noodsituatie in de deelstaat uitgebreid van 30 naar 50 streken. Hij heeft 1.800 militaire personeelsleden ingezet om te helpen bij reddings- en herstelwerkzaamheden.Het orkaancentrum NHC waarschuwt dat er tot een meter regen kan vallen in sommige centrale kustgebieden van Texas. Zoveel neerslag kan overstromingen veroorzaken in laaggelegen gebieden en in de buurt van waterwegen en rivieren.Het nationaal weerinstituut NWS zegt dat de storm zo erg was dat veel gebieden maandenlang onbewoonbaar zullen zijn. De storm is nu grotendeels landinwaarts getrokken, zegt het NWS. Sommige gebieden hebben al meer dan 25 cm neerslag gehad. Maar de kustgebieden zullen ook worden overspoeld door vloedgolven, waarschuwt het orkaancentrum.Meteoroloog Wendy Wong heeft de Houston Chronicle verteld dat minstens zeven tornado's die de orkaan heeft voortgebracht, het Houston-gebied tussen vrijdagavond en zaterdagmiddag hadden getroffen. De tornado's hebben gebouwen en huizen vernietigd. De verwachting is dat het gebied vandaag en morgen nog wordt geplaagd door tornado’s.Harvey is eerder twee keer aan land gekomen; vrijdag laat in het noordoosten van de stad Corpus Christi en een paar uur later net ten noorden van Rockport. Toen de storm dicht bij Corpus Christi aan land kwam, had het winden tot 215 km per uur. Maar een paar uur later nam de kracht van de aanhoudende winden af tot 113 km per uur. De storm beweegt zich heel langzaam met een snelheid van 3 km per uur.De haven van Corpus Christi - die donderdag werd gesloten als voorbereiding op de storm – heeft alleen "kleine schade" opgelopen. Het navigatiekanaal zal naar verwachting worden heropend na inspectie door ingenieurs. Texas City zal hoogstwaarschijnlijk ook binnen 48 uur zijn haven openen.Nutsbedrijven zeggen dat bijna 300.000 klanten zonder elektriciteit kwamen te zitten. Er is federale hulp vrijgemaakt voor de ergste getroffen gebieden. Zoals het zich laat aanzien is Rockport, met ongeveer 10.000 inwoners, het zwaarst getroffen door Harvey. Ook Port Aransas, een stad op het Mustang eiland, nabij Corpus Cristi zou zware schade hebben opgelopen.Harvey is de eerste grote storm van het Atlantische orkaanseizoen. Er is voorspeld dat hij zich tot en met woensdag over zuidoost Texas zal bewegen. De orkaan was de sterkste die de VS heeft geraakt sinds Charley in augustus 2004. Voor Texas zelf is Harvey de zwaarste orkaan sinds Carla in 1961.