De gebieden in Texas waar nog veel regen wordt verwacht. (Beeld: The Weather Channel)





De governor van Texas, Greg Abbott, heeft ruim 1800 militairen ingezet voor de hulpverlening. Er wordt gezocht naar slachtoffers. De schade is nog niet te overzien. Mensen die geëvacueerd waren en terugkeren, worden geconfronteerd met enorme schade. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit, terwijl ook de mobiele telefoon is uitgevallen. Hierdoor is de hulpverlening bemoeilijkt omdat mensen afgesneden zijn van de buitenwereld. Veel wegen zijn niet toegankelijk door ontwortelde bomen en overstroming.In veel van de zwaar getroffen gebieden is de noodtoestand afgekondigd. Harvey is de ergste storm in twaalf jaar die het vaste land van de VS heeft aangedaan. Autoriteiten blijven nadrukkelijk waarschuwen dat het gevaar nog niet geweken is. Gevreesd wordt dat er zich ernstige overstromingen zullen voordoen door de aanhoudende regens.