VHP heeft zaterdagavond een vergadering belegd in haar partijcentrum in Nieuw Nickerie.





Santokhi voerde op de druk bezochte vergadering aan dat het land weer op het juiste spoor moet worden gezet. Hij voerde aan dat het land genoeg rijkdommen heeft, maar de bestuurders zijn slecht. Hij haalde aan dat Suriname in een diepe crisis gedompeld is, maar VHP is de hoop. De partij is bezig met buitenlandse overheden, nationale en internationale investeerders om plannen klaar te maken om het land op koers te zetten. De voorzitter van de oranje partij gaf te kennen dat zijn partij visie heeft hoe het land tot ontwikkeling te brengen. Zo is de 2020 Vision gereed gemaakt. De partij zal ook de 2030 en 2035 vision ontwikkelen. Het crisisbeheersingsplan zal de VHP gelijk na de machtsovername uitvoeren met andere partners. Het concept is volgens de politicus al af.De VHP komt niet met voedselpakketten naar de mensen. Santokhi merkte op dat voedselpakketten in twee dagen op zijn. De VHP brengt een pakket met kennis, ontwikkeling, afzetmarkten, training, liefde, hoop en toekomst. Hij vroeg zijn gehoor te kiezen tussen de twee pakketten. De partijleider merkte op dat pakketten geven geen oplossing is. Er moeten structurele oplossingen komen. Hij benadrukte dat met dit regeerbeleid het niet zal lukken om het land uit de crisis te halen.Santokhi voerde aan dat de regering een leningenbeleid heeft. Hij heeft uitgerekend dat op elk kind van Suriname een schuld van SRD 30.000 is. Ook op ongeboren kinderen. Ze komen met een schuld op de wereld. De toekomst van jongeren is volgens de VHP-topman in gevaar. "Hoe moeten jongeren een toekomst opbouwen, als zij een schuld van SRD 30.000 hebben," vroeg hij zich af. Na de vergadering werd een jongerenprogramma afgewerkt 'Chillen met Chan'.