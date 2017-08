Matthew Blijd, de best geslaagde Go Glo zesde klasser met zijn moeder Manuela Blijd-de Graav. Rechts Farahnaaz Margaret Miss Tropical Beauties Suriname. (Foto's: René Gompers)





Voor 2017 hebben 112 kinderen voldaan aan de eisen van Go Glo, 76 meisjes en 36 jongens. Matthew Blijd uit Commewijne is met 66 punten de ‘best of the best’ van 2017. OS Gijsbertusstraat, de school waar Matthew heeft gezeten en de Vrije School hebben elk acht Go Glo-ers afgeleverd. De Vrije School heeft er “een gewoonte van gemaakt” om vaker de meeste best geslaagden af te leveren. “Gewoon je best doen, van te voren studeren, niet teveel spelen, altijd huiswerk maken, van te voren je lessen leren, luisteren naar de juf, luisteren naar ma en pa,” leggen de kinderen uit als de conferencier hen vraagt wat het geheim is van hun succes.“Natuurlijk was ik er altijd bij als moeder,” geeft Manuela Blijd-De Graav, moeder van Matthew aan. “De vader heeft ook zijn best gedaan hoor. Vaak genoeg zegt men dat het de moeder is, maar de vader heeft ook zijn deel gedaan. Matthew heeft ruim van tevoren gestudeerd. Niet een dag van tevoren. Alleen door inzet en betrokkenheid van ouders kan dit neergezet worden.” Matthew geeft aan dat studeren boven spelen gaat. Het kiezen van de juiste vrienden is ook belangrijk. “Eerst studeer ik, daarna ga ik spelen. Aan de kinderen zeg ik dat ze hun best moeten doen. Sommigen hebben vrienden die hun best niet willen doen, in plaats van met ze te spelen moeten ze hun lessen gaan leren.” Matthew wil ingenieur worden.De GLO toppers zijn door verschillende sprekers bemoedigd en geprezen. “Leren stopt nooit, wees nooit tevreden met een zes als je een zeven kan scoren. Ga altijd voor meer,” geeft Helmut Haukes, president van Rotary Club Paramaribo Residence de slimme kinderen mee. Yuro Dipotaroeno, vertegenwoordiger van het Onderwijsministerie drukt hen ook op het hart om te excelleren. “Droom niet klein, droom groot. Dromen komen uit door hard te werken. Dat hebben jullie bewezen. Neem deze attitude mee naar de mulo en verder.”Een bijzonderheid bij de Go Glo activiteit zijn de tweelingbroers Devesh en Dhris Chander, die 64 om 62 punten hebben gescoord. Zij hebben grootse plannen. Dhevesh wil Astronomie gaan studeren en Dhris Engineering. “Ik wil alles studeren wat met de ruimte te maken heeft, ik hoef er niet zelf naartoe,” deelt Dhevesh mee. De jongens laten merken hoeveel ze al over ‘space’ weten . “En als ik de ingenieur ben kan ik misschien een space shuttle voor die astronauten ontwerpen,” vult Dhris aan.René Gompers