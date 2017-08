President Desi Bouterse





De belangrijkste reden van vertrek van de president naar Cuba, is een intensieve medische check-up. Hij heeft te kennen gegeven twee jaar geen medische controle op Cuba te hebben gehad, terwijl hij daar in het systeem zit. Hij vindt het noodzakelijk om nu de controle wel te laten verrichten. Om geruchten te voorkomen heeft de president zelf de mededeling gegaan.Na de algehele medische controle, zal de president een week vakantie hieraan koppelen. Verwacht wordt dat de president drie weken uitlandig zal zijn. De leiding van het land laat hij in handen van vicepresident Ashwin Adhin. Er is genoeg werk voor de leden van de regering. In een regeringsvergadering en overleg met de coalitie is onder andere aangegeven wat allemaal aangepakt zal worden. De jaarrede die op 29 september gehouden zal worden, moet in de tussentijd worden voorbereid.