De openingsceremonie van de Inter Guiana Goodwill Games 2017 in de Ismay van Wilgen Sporthal. (Foto: NII)





Door de spelen wensen beide landen de vriendschappelijke relatie en samenwerking die er is, te versterken. De spelen worden tot met zondag 27 augustus gehouden. In de Ismay van Wilgen Sporthal vinden de basketbal, volleybal en taekwondo wedstrijden plaats, terwijl atletiek in het André Kamperveen Stadion wordt afgewerkt. De zwemwedstrijden worden gehouden in het bad van Parima. Zaterdag zijn in Commewijne de wielrenwedstrijden gehouden. Deze worden zondag aan de Anton Dragtenweg vervolgd. De feestelijke afsluiting is zondagavond om 21.00 uur in de Ismay van Wilgen Sporthal. De toegang is voor alle wedstrijden gratis, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).Resultaten Inter Guiana Games 2017 (dag 1)• Atletiek: Suriname - Guyana: 78 – 180• Herenvolleybal : Suriname - Guyana: 0 – 3• Damesvoetbal: Suriname - Guyana: 3 – 1• Herenvoetbal: Suriname - Guyana: 1 - 1• Herenbasketbal: Suriname - Guyana: 79 - 74