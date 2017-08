De vijftien geslaagden van de Gawasa training. De training is verzorgd door Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling.





Aanvankelijk zou de training gehouden worden voor het personeel van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM). Aangezien maar acht werknemers zich ingeschreven hadden, heeft SAO besloten de training open te gooien voor eenieder. Na de algemene bekendmaking zijn de trainingen op 29 maart gestart met 21 personen. Uiteindelijk hebben 15 de eindstreep gehaald.SAO heeft voor dit jaar haar vijfde training afgerond en kijkt uit naar de begeleiding die nodig is voor specifieke doelgroepen om ook hen te maken tot kleine zelfstandige ondernemers of klaar te stomen voor een baan in een bestaand bedrijf.Onderdirecteur vaktrainingen van SAO, Adietkoemar Sewnandan, vindt het jammer dat zes personen zijn uitgevallen, maar vond het belangrijk dat de anderen gemotiveerd waren om toch de eindstreep te halen. Hij gaf aan dat vooral de gemeenschap profijt zal hebben van deze training doordat de SWM medewerkers die de training succesvol hebben afgerond, kwalitatief werk zullen leveren. Best geslaagde van de training is geworden, Ritesh Bhoera.