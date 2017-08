Matthew Blijd is de best geslaagde van de zesde klas in Suriname. Hij heeft drie tienen en vier negens. (Foto's: René Gompers)





“Ik voel me goed, verrast. Ik had niet gedacht dat ik het zou halen, de beste van het land,” merkt Matthew ‘gewoontjes’ op. “Het is wel leuk. Mijn ouders hebben mij ook flink geholpen want anders had ik misschien lager gescoord.” Om aan Go Glo mee te doen moet een leerling minimaal 60 punten hebben gescoord voor de zeven examenvakken. Landelijk hebben ruim 110 zesdeklassers de gestelde norm gehaald.Matthew kent zijn cijfers uit het hoofd en noemt ze hardop wanneer de conferencier naar ze vraagt. “Tekstbegrip 10, Algemene Taalkennis 9, Redactie Rekenen 10, Hoofdrekenen 10, Aardrijkskunde 9, Geschiedenis 9, Natuuronderwijs 9!”De huldiging van de best geslaagden op GLO niveau is voor de zestiende keer gehouden door de Rotary Club Paramaribo Residence. De Vrije School en OS Gijsbertusstraat zijn elk met SRD 3.500 beloond. Matthew gaat met SRD 2500 naar huis. Alle G0 Glo-ers zijn voorzien van een schooltas met inhoud. Na de ceremonie in TBL Cinemas zijn de best geslaagden getrakteerd op een uitje in de Paramaribo Zoo. Matthew blijft nuchter onder alle aandacht In een feestje heeft hij geen zin. “Nou...ja...ik denk dat ik volgende week ga zwemmen,” zegt hij nuchter.René Gompers