De politie is op zoek naar informatie over een halskettingdief die vermoedelijk een steekverwoning heeft opgelopen donderdag. Hij beroofde een worstman op de kruising van de Kwatta- en de Surinder Kanhaiweg.Bij aankomst van de ingeschakelde politie van Munder verklaarde de worstman dat hij bezig was een klant te helpen. Op een bepaald moment stopte een Mark-X op de kruising. Een man stapte uit en rukte de gouden halsketting van de worstman weg.Na de daad zette hij het op een lopen. De benadeelde die op dat moment een scherp voorwerp in zijn hand had, ging de rover achterna en maakte zwaaibewegingen hiermee. De rover zag kans in het gereedstaande voertuig te springen. Het vermoeden bestaat dat hij geraakt is, aangezien een deel van het mes is afgebroken en niet te vinden is. De kettingtrekker is nog niet aangehouden, meldt de politie Public Relations.