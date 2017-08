De openbare commissievergadering over de 'Wet op de Jaarrekening' is gepland voor maandag.





De initiatiefnemers van deze wet zijn de Assembleeleden: Jennifer Simons, Melvin Bouva, Stephen Tsang, Celsius Waterberg en André Misiekaba. De initiatiefwet is in mei ingediend. De commissie die de openbare behandeling voorbereidt staat onder leiding van Amzad Abdoel. De overige leden zijn: Asiskumar Gajadien, Jennifer Vreedzaam, Gregory Rusland, Rossellie Cotino, William Waidoe en Wendell Asadang.Het wetsvoorstel beoogt enerzijds onzekerheden weg te nemen en betrouwbarevergelijkbare jaarrekeningen te faciliteren, en anderzijds een aantal fundamentele waarden en normen in financiële verantwoording te waarborgen. Hierbij gaat het om de inrichting en presentatie van een jaarrekening, de omvangscriteria van entiteiten waarvoor de raamwerken voor verslaggevingsstandaarden gelden, de controleplicht door een onafhankelijke gecertificeerde accountant en de openbaarmaking van de jaarrekening.Het wetsvoorstel brengt volgens de memorie van toelichting geen wijziging in de in Suriname van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot het ondernemingsrecht, behoudens voor zover een afwijking expliciet uit deze wet blijkt. Uitgangspunt is geweest dat alleen die onderwerpen worden geregeld ten aanzien waarvan de behoefte tot een wettelijke regeling bestaat en waarin de bestaande wetten niet of niet afdoende voorzien. Zo bevatten bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel grotendeels reeds bepalingen over het ondernemingsrecht.