BEP-jongeren hebben een basistraining van vijf maanden gevolgd. Zij hebben hun certificaat in ontvangst genomen. (Foto: BEP)





De training van deze jongeren is één van de projecten van de BEP om haar doelstellingen te bewerkstelligen, deelt de partij mee. De BEP is van mening dat elk individu dat zich aansluit de doelstellingen en de identiteit van de partij positief moet uitdragen. Hiervoor zijn de nodige kennis en vaardigheden van belang.Tijdens de training wordt antwoord gegeven op de vragen 'Wie zijn wij?', 'Waarom moeten wij bestaan?' en 'Hoe maken wij het verschil?'. Enkele onderdelen van de politieke beginselen waarin de jongeren zijn getraind, zijn: De ideologie en geschiedenis van de BEP; verkiezingen (de regels/richtlijnen van de verkiezing en het Centraal Hoofd Stembureau); basis juridische aspecten in de maatschappij. Enkele onderdelen van leiderschapsvaardigheden waarin de jongeren zijn getraind, zijn: Vergadertechnieken; persoonlijke verantwoordelijkheid in de samenleving en in de partij; time management. Uit de training is een trainingshandboek 'Leiderschapsvaardigheden en Politieke beginselen' ontwikkeld. Het handboek vloeit voort uit de training voor aspirant BEP-jongeren.