Vier criminelen hebben vanochtend een overval gepleegd aan de Hoogestraat. De buit is SRD 2000 en een mobiele telefoon.Een van de mannen was gewapend met een vuistvuurwapen. Onder dwang moest het slachtoffer zijn geld afstaan.Starnieuws verneemt dat de criminelen de plek hebben verlaten in twee voertuigen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie van Bureau Nieuwe Haven is bezig met het onderzoek.