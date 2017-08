De VHP fractieleider de Chan Santokhi, heeft in De Nationale Assemblee duidelijk gemaakt dat alle corruptie-gevallen onderzocht moeten worden. Net als de fractieleider van de VHP, moet de fractieleider van de NDP, André Misiekaba, ook pleiten alle corruptiegevallen te onderzoeken, benadrukt de politieke partij.In september 2012 had de fractieleider van de VHP tijdens een parlementsvergadering president Desi Bouterse uitgedaagd om stappen te ondernemen als hij meende dat er corruptie heeft plaatsgevonden bij Openbare Werken (OW) in de periode 2006-2010. Bij de regering-Bouterse is het gebruikelijke gezegde van toepassing: de dief die schreeuwt, houdt de dief, meent de VHP.Op 23 augustus gaf de fractieleider van de NDP, André Misiekaba, tijdens een DNA-vergadering aan dat er een streep getrokken moet worden onder beschuldigen van corruptie en met een schone lei moet worden begonnen. "Kennelijk is de fractieleider van de NDP de tel kwijt hoeveel corruptie-gevallen de afgelopen 7 jaren onder de regering Bouterse heeft plaatsgevonden. De afgelopen jaren lijkt de ene corruptiezaak nog niet opgelost, of er zijn alweer nieuwe corruptiezaken naar buiten gekomen. En André Misiekaba probeert deze corruptiezaken te verdoezelen," stelt de VHP.De NDP fractieleider ergerde zich aan dat selectief de Wijdenboschbrug genoemd wordt, terwijl bij Openbare Werken tussen 2006-2010 het land voor ruim 119 miljoen SRD is benadeeld. Assembleelid Rachied Doekhie van de NDP kwam met een heleboel paperassen op de proppen om aan te tonen dat er degelijk corruptie is gepleegd in de periode 2006-2010 bij OW. Dit is een onderdeel van een briljante dubbele misleiding of zelfs drievoudige misleiding van Doekhie, zegt de VHP.Misiekaba merkte ook op dat mensen constant de vinger wijzen naar anderen hoe corrupt ze zijn, terwijl dat rapport daar is. Hij vroeg zich af waarom de regering niks heeft gedaan met het rapport. Misiekaba weet als geen ander dat het dubieuze rapport van de zogenaamde consultancy bureau goed is voor de prullenbak, vandaar dat er geen onderzoek komt, benadrukt de VHP."Heel frappant is dat zowel Bouterse als het voormalig parlementslid Theo Vishnudatt, tijdens een parlementsvergadering op 18 september 2012, aangaf dat het onderzoek formeel begonnen was. Bouterse gaf daarbij te kennen dat hij de helft van de VHP zou opsluiten. Het parlementslid Chan Santokhi diende Bouterse gelijk van repliek dat niet de president maar de rechterlijke macht mensen laat opsluiten," memoreert de oranje partij."We zijn nu bijkans 6 jaar verder en het vermeende onderzoek komt maar niet, het is duidelijk dat de fractieleider van de NDP de vele corruptiezaken onder regering Bouterse wil verdoezelen". De VHP fractieleider heeft duidelijk gemaakt dat alle corruptie-gevallen onderzocht moeten worden en dat er geen enkele streep getrokken wordt onder corruptiegevallen.