Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. (Foto: Ranu Abhelakh)





Recentelijk gaf de regering de goedkeuring voor de start van de verkorte opleiding voor vervolgingsambtenaren. Er is ook een budget vrijgemaakt zodat de opleiding kan beginnen, verduidelijkte de pg. “In ruim 20 maanden zullen de kandidaten gevormd worden, waarna voordracht tot versterking van het OM kan volgen.” Binnenkort verschijnt de sollicitatieoproep via de media.Het OM test momenteel een videolink verbinding tussen Paramaribo en Nickerie. In de testfase worden verhoren van verdachten via deze videolink gedaan. Na de testperiode zullen de resultaten met het hof en het kabinet van de rechter-commissaris (rc) worden gedeeld. De videolink-methode moet uitwijzen waar er in tijdwinst wordt geboekt. Het steeds transporteren van verdachten over de weg moet dan tot het verleden gaan behoren, in het kader van werkzaamheden van het OM en de rc, gaf Baidjnath Panday aan.Het vervolgingsapparaat probeert de leiding van het Korps Politie Suriname zover te krijgen om samen een projectdossier te schrijven over de digitalisering van strafdossiers. Dit wordt aan de beleidsmakers aangeboden. Indien goedgekeurd, dan zullen de rc en de zittingsrechter in de toekomst digitale dossiers ontvangen.Ook het nog te sluiten rechtshulpverdrag Suriname-Frankrijk, werd door de pg aangehaald. Het OM denkt in het rechtshulpverkeer met Frankrijk en Frans-Guyana, diepgang te kunnen vinden om de kwaliteit van het rechtsbedrijf en politie activiteiten, op een bij wet geregelde wijze uit te voeren.