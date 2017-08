De Stichting Conservatorium Suriname werd opgericht op 11 november 2011. Korte tijd daarna werd begonnen met het onderwijs aan de studenten. Aangezien het grootste deel van de studenten niet beschikte over de vooropleiding die vereist is voor het behalen van een bachelors graad op HBO niveau, werd eerst gestart met een twee jaar durende schakelklas, waardoor pas na ruim 5 jaar van muziekonderwijs het moment is aangebroken waarop het Conservatorium de eerste bachelors zal afleveren. Dit historische gebeuren vindt plaats op zondag 27 augustus 2017 om 19.00 uur in Theater Thalia.De groep van afgestudeerden bestaat uit acht personen, die vanwege hun participatie in diverse muziekformaties reeds bekendheid genieten in de Surinaamse muziekwereld.Het gaat om de navolgende personen:1. John Schaken, klarinet;2. Gordon Brandon, saxofoon;3. Laurence Gudge, saxofoon;4. Elvin Pool, zang/vocalist;5. Louise Naarden, zang/vocalist;6. Jason Eduard, bas;7. Stephan Apianai, trompet;8. Guillaume Fredison, gitaar.Alle kandidaten hebben reeds hun examen met succes afgelegd, sommigen met hoge cijfers. Vóór de aanvang van het concert zullen de bachelordiploma’s met een korte ceremonie worden uitgereikt, waarna het anderhalve uur durend graduationconcert zal worden gepresenteerd.Het Conservatorium garandeert een concert van internationale allure, waarbij kwalitatief hoogwaardige muziek zal worden gebracht maar waarbij tevens het publiek vergast zal worden op originele door de bachelors zelf gecomponeerde muziek, gebaseerd op de diverse in Suriname voorkomende muziekstijlen.Ook de docenten onder wie Pablo Nahar, Stanley Noordpool, Rolf Delfos, Humphrey Campbell, George Muhringen en Alwin Lieuw-On zullen hun bijdrage leveren aan het concert. Enkelen van deze docenten genieten internationale bekendheid.Paramaribo, 25 augustus 2017.Namens het bestuur van de Stichting Conservatorium Suriname,Mr. C.R. Jadnanansing, voorzitter.