Roadmap Excellente Overheid (Foto: NII)





De instelling van het directoraat vloeit voort uit de Roadmap Excellente Overheid, een traject dat samen met het Kabinet van de Vicepresident is uitgezet. De Roadmap Excellente Overheid houdt in het ontwikkelen van een duidelijke herformulering van doelstellingen voor alle ministeries en hun diensten, alsook het herinrichten van alle ministeries tot resultaatgerichte, effectieve en efficiënte organisaties, die daadwerkelijk zichtbaar en meetbaar bijdragen aan de nationale ontwikkeling, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).De roadmap is uitgezet voor een periode van tien jaren. De ministeries van Handel, Industrie & Transport, Natuurlijke Hulpbronnen en Binnenlandse Zaken hebben ondertussen een volledige Performance Excellence nulmeting doorlopen om hun huidig bedrijfsmodel te toetsen en te herdefiniëren. Hierbij wordt de nadruk gelegd op integratie, innovatie, resultaten en duurzaamheid. “Ook tegen deze achtergrond bekeken, is recent bij resolutie het directoraat HRM geïmplementeerd op het ministerie van Binnenlandse Zaken”, zei Noersalim in DNA.Met de implementatie van dit directoraat is het moment aangebroken voor duurzaam personeelsbeleid binnen de publieke sector, in de vorm van een transformatie van personeelszaken naar een formeel en compleet HRM-systeem, deelt Noersalim mee. “Middels dit systeem is het de bedoeling de efficiëntie en effectiviteit binnen het ambtenarenapparaat te vergroten, waarbij er gewerkt zal worden met prestatie-indicatoren en HRM-instrumenten zoals beoordelings- en functioneringsgesprekken en het meetbaar maken van de prestaties van de landsdienaren”.Het NII geeft aan dat de nodige regelgeving gereed gemaakt moeten worden en de doelstellingen van de ministeries dienen geherformuleerd te worden en zegt dat met de toepassing van de juiste methodiek, het ministerie richting een nieuwe, moderne en bovenal efficiënte en effectieve overheid gaat.