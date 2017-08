Washington heeft president Nicolás Maduro gebrandmerkt als een 'dictator'. (Foto: EPA)





De Verenigde Staten (VS) beschuldigt de regering van president Nicolás Maduro dat hij de mensenrechten schendt en de democratie ondermijnt. In de nieuwe strafmaatregelen verbiedt de Amerikaans president Donald Trump banken om nieuwe financiële overeenkomsten te sluiten met de regering of met het staatsoliebedrijf PDVSA. Hij heeft de sancties bekrachtigd met een uitvoerend decreet.Arreaza zegt dat de sancties en “bedreigingen” behoren tot de "ongeciviliseerde politiek." Hij heeft meegedeeld dat president Maduro de vergadering van de Verenigde Naties volgende maand in New York niet zal bijwonen.Met het aankondigen van de nieuwe sancties, zei het Witte Huis dat het "Maduro-dictatuur" het Venezolaans volk voedsel en medicijnen onthoudt. Volgens het Witte Huis heeft de controversiële nieuwe constituerende vergadering geleid tot een “fundamentele breuk van de legitieme grondwettelijke orde van Venezuela.”Eerder deze maand heeft de VS sancties opgelegd aan president Maduro en een aantal van zijn naaste assistenten. De nationale veiligheidsadviseur heeft afzonderlijk vandaag gezegd dat de VS in de nabije toekomst geen militair optrede in Venezuela heeft gepland. President Trump heeft deze mogelijkheid twee weken geleden controversieel aangekaart.