Orkaan Harvey stevent af op de centrale kust van Texas.





Het National Hurricane Center (NHC) zegt dat vloedgolven levensbedreigende overstromingen in en rond Houston kunnen veroorzaken. De storm kan 97cm regen, winden met een snelheid van 210 km per uur en vloedgolven van 3,5 m met zich meenemen, zeggen de weerdeskundigen.Het oog van Harvey bevindt zich op ongeveer 185 km ten zuidoosten van de Texas kuststad Corpus Christi, zegt het NHC. De storm heeft winden van de National Hurricane Center (NHC) gezegd. Harvey heeft winden met een snelheid van 177 km per uur. De storm, die sterker is geworden, zal naar verwachting het hart van de olie-industrie in Texas raken. Het olierijke Houston, de vierde grootste stad in de Verenigde Staten (VS), kan in de komende dagen 51 cm regen.Meteorologen waarschuwen voor extreem hoge hoeveelheden regenval terwijl de storm afslaat naar de middellandse kust van Texas. Ze zeggen dat Harvey in het gebied zou kunnen blijven hangen, met regen tot aan het midden van de volgende week.Bovendien zal de centrale kust van Texas waarschijnlijk een significante stormvloed krijgen. Een stormvloed ontstaat als een lage drukgebied op zee de getijden tilt naar een hoger niveau dan normaal en harde winden het water het land injagen. In dit geval wordt verwacht dat de golven hoger dan 3,5 meter zullen zijn. Het NHC verwacht "catastrofale overstromingen" over de kust en in sommige gebieden in zuidoost Texas.Energiebedrijven hebben personeel van offshore-platforms in de Golf van Mexico geëvacueerd. Texaanse olieraffinaderijen op het vasteland worden ook afgesloten in voorbereiding van de storm. Als gevolg daarvan hebben de brandstofprijzen van de VS de hoogste prijzen in drie weken bereikt.Het NHC verwacht dat Harvey aan land komt als een categorie drie orkaan, op een schaal van vijf. Als dat het geval is, zal het de sterkste storm zijn die de VS sinds 2005 aandoet. Orkaan Wilma die de kust van Florida in 2005 aandeed, heeft 87 mensen gedood. Wilma was deel van een record-orkanenseizoen waarin orkaan Katrina voor dood en verderf heeft gezorgd in New Orleans. Bijna 2.000 mensen zijn in augustus 2005 gedood door Katrina.