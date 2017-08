Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.





Er is wel geen betere tijd om met vakantie te gaan, geeft Simons aan. Ook de voorzitter gaat er gebruik van maken. Er is nog wat werk te verzetten. Voor september staan er drie missies op programma. China heeft de commissie Buitenlandse Zaken uitgenodigd en er is een ACP-Cariforum meeting. In Trinidad & Tobago wacht een vergadering van de ParlAmericas waar Simons bestuurslid van is. “De werkzaamheden gaan dus wel door maar op een heel laag pitje,” zegt de Assembleevoorzitter. “Als er iets gebeurd in het land komen we terug van reces.” De eerste vergadering na reces is op 29 september gehouden.Simons merkt op dat er na het reces heel veel werk te wachten staat. Ze had graag dat de behandeling van bepaalde wetten al afgerond was maar de begrotingsbehandeling heeft meer tijd opgeëist dan gepland was. “Ik moet zeggen dat de issues met de begroting mijn werkschema niet ongemoeid heeft gelaten. Ik had graag nog drie wetten afgehandeld. Ze zijn heel cruciaal want ze hebben allemaal te maken met ‘public finance’. De anti-corruptiewet, de nieuwe Comptabilitietswet en de Wet op Jaaarrekeningen, wetten die ons moeten helpen om met een nieuw financieel systeem te komen.” Simons hoopt nog vóór het reces te kunnen werken aan de anti-corruptiewet. De laatste wijzigingen zijn ondertussen ingediend. Maandag wordt een openbare commissievergadering gehouden. De eerste vergadering na het reces is gepland voor 29 september.René Gompers