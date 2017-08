Bij een drugsinval in ressort Latour op twee adressen heeft de politie de 24-jarige verdachte Ivanildo S. aangehouden. Hij is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.De politie van Latour werd bijgestaan door wetsdienaren van de ressort Livorno, RBT Paramaribo en de Surveillance dienst. Tijdens de invallen zijn er drugs, een geldbedrag alsook een weegschaal in beslag genomen .De politie zal binnen het ressort vaker invallen plegen op plekken waar drugs worden verhandeld. Dit meldt de politie Public Relations.