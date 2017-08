Uitspraken van de heer Sandew Hira, die opmerkelijk zijn steun naar de verdachten en i.h.b. de hoofdverdachte vanuit het perscentrum van het kabinet betuigt, als zouden rechters gepolitiseerd zijn en zijn vele voortgaande pogingen voor het stopzetten van het 8 decemberstrafproces staan haaks op de officiële standpunten en beginselen van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).Deze zijn heel helder weergegeven in het persbericht In het bericht wordt onder meer ook verwezen naar een eerder bericht van de organisatie van 2012 waarin de Amnestie Wet werd veroordeeld:In deze verklaring wordt onder meer gesteld dat: “…De inter-Amerikaanse commissie voor de mensenrechten benadrukte dat …"amnestiewetten die verband houden met ernstige mensenrechtenschendingen, onverenigbaar zijn met internationale mensenrechten verplichtingen, omdat dergelijke wetten Staten weerhouden onderzoek,vervolging en bestraffing van de daders te laten uitvoeren.…” Voorts stelt de IACHR dat: Zij herhaalt dat Suriname, als een OAS-lidstaat en partij bij het Inter-Amerikaans Verdrag inzake de rechten van de mens, zich ertoe heeft verplicht ernstige mensenrechtenschendingen, zoals het 8 decembermoorden, te onderzoeken, te vervolgen,en te bestraffen van de schuldigen. De 8 decembermoorden van 1982 zijn in straffeloosheid gebleven door toepassing van een verscheidenheid aan mechanismen die onverenigbaar zijn met de internationale verplichtingen van de Staat.De oproep van de OAS Mensenrechten Commissie zoals hieronder geciteerd logenstraft het misplaatstw idee dat o.a. de heer Hira, wiens broer de advocaat John Baboeram gemarteld, vernederd en vermoord is op 8 december 1982, wil wekken als zou de OAS akkoord gaan met zijn opvattingen van straffeloosheid en stoppen van het rechtsproces.“De inter-Amerikaanse Commissie dringt er bij de autoriteiten van Suriname op aan alle nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan zijn verplichting om de ernstige mensenrechtenschendingen die tijdens de militaire dictatuur zijn begaan, te vervolgen en te bestraffen, en met name die van 8 december 1982.. ...”De IACHR heeft overigens de Republiek Suriname niet alleen opgeroepen om de daders van de 8 decembermoorden strafrechtelijk te vervolgen maar ook de daders van het Moiwana bloedbad en andere mensenrechtenschendingen.De Stichting 8 december 1982 respecteert het rechtsproces en beoordeelt deze niet op basis van een opportunistisch belang. Dit in tegenstelling tot het nu vertoonde gedrag waarbij wanneer de uitspraak niet is in het voordeel van de verdachte, er onterechte beschuldigingen naar de rechters en de rechterlijke macht worden geuit.De Stichting 8 december 1982 roept de samenleving op om alert te zijn voor eenzijdige informatie verstrekking die alleen tot doel heeft om de gemeenschap te verwarren, rechters hun naam te bezoedelen en uiteindelijk de onafhankelijke rechtspraak en de rechterlijke macht volledig uit te schakelen.De Stg 8 december 1982 heeft het volste vertrouwen erin dat onze rechters en rechterlijke macht onbevreesd, naar eer en geweten zich kwijten van hun taken, beseffende de bijzondere rol die zij hebben in het garanderen van de rechtszekerheid van elke burger van ons land. De Stichting roept dan ook de totale gemeenschap op niet toe te staan dat er politiek aangestuurde aanslagen plaatsvinden op deze belangrijke poot van de Trias politica.