De Surinaamse delegatie op Carifesta X111 op Barbados. (Foto's: Directoraat Cultuur)





De avond werd geopend met het volkslied, accapella gezongen door Nisha Madaran. Hierna volgde een fashion show van stichting Kulturu Krakti, waarbij de modellen verschillende klederdrachten hebben getoond onder begeleiding van bekende Surinaamse liederen. Daarna nam Randall Tjokorodimromo de stage die met zijn klassieke Javaanse dans en klederdracht liet zien hoe uniek deze vorm van kunst is binnen Caricom omdat Suriname het enig land is met Indonesische roots. Hiphop op Surinaamse en andere muziek was de volgende act voorgedragen door Jill Chen Poun Jou en Vurnun Sordam. Tijdens deze dansact kwam Nemys Lobato de Mesquita ook nog even dansend op het podium in een mooie Surinaamse koto op de tonen van kawina muziek, geeft het Directoraat Cultuur een indruk van de country night.Nisha Madaram zong meerdere van haar eigen producties alsook andere bekende Surinaamse liederen. Zij liet Caricom zien hoe integratie van muziek en cultuur in de jaren heeft plaatsgevonden in Suriname hetgeen zich uit in haar meertalige songs en verschillende muziek stijlen. Dit werd zeer goed gewaardeerd door het publiek, hetgeen bleek uit enthousiast applaus en persoonlijke reacties na het optreden.Naast deze artiesten was Suriname ook vertegenwoordigd door plaatsvervangend ondervoorzitter van het Nationaal Jeugdparlement Zenani van Troo, Caricom Jeugdambassadeur Samaidy Akima. Het geheel was onder directe begeleiding van waarnemend directeur Cultuur Sandie, beleidsmedewerker Richenell Trustfull en Clyde Ford voor logistiek en veiligheid. De productie was in handen van de artiesten zelf en werd on and off stage technisch gecoördineerd door Ignaz Ahmadali.