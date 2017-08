Corruptie is niet iets alleen van de regeringen waaraan de NDP aan de touwtjes trok, maar is een fenomeen van opeenvolgend regeringen. Haast onder alle regeringen heeft fraude plaatsgevonden. Bij de één meer dan bij de andere. Frontregeringen kunnen zich ook niet vrijpleiten van corruptie, hoe gedekt en of onzichtbaar die ook was.Echter, waar bij de Front-regering aanwijsbaar corruptie plaatsvond, heeft zij ook ingegrepen. Een voorbeeld is de veroordeling van ex-minister Balesar van Openbare Werken. Vanaf haar aantreden in 2010 hebben belangrijke kopstukken van NDP, onder wie president Bouterse, meermaals geschreeuwd dat zij de meeste aanvoerders van de oppositie kunnen laten opsluiten voor corruptie. Maar ze hebben nimmer enige actie ondernomen, simpelweg omdat ze jammer genoeg geen bewijs hebben kunnen leveren. De vraag die gesteld kan worden is, hadden ze echt geen bewijs? Of wilden ze hun eigen straatje niet in gevaar brengen om ook ongestoord corruptie te kunnen plegen? In de paarse regeringen 1 en 2 zijn diverse aanwijsbare corruptiegevallen door de oppositie aangekaart, waar de regering en vooral de parlementsleden van de coalitie deze telkens wegwuifden. Ook de gevraagde bewijsstukken die de aangekaarte corruptie moest staven, werden niet aangeleverd waardoor nimmer tot vervolging kon worden overgegaan.Zijn de dames en heren van de coalitie bang voor banenverlies en zijn ze daarom uiterst loyaal aan de baas en zijn regering? Dames en heren, wees ervan bewust dat het pluche waarop u zit van tijdelijke aard is. Het zal een keer onder uw zitvlak weggetrokken worden door hetzelfde volk dat u daar heeft geplaatst. Frappant dat een heel belangrijk lid van de wetgevende en controlerende macht, de heer Misiekaba, nu vraagt om onder alle fraudegevallen een streep te trekken. Doet hij dit in opdracht van de fraudeurs om het vermogen verkregen uit de corruptiepraktijken voor zichzelf te kunnen behouden? Als dit het geval is, dan is dit zeer kwalijk en verwerpelijk, omdat niet de regering of de coalitieleden de dupe van worden, maar het volk en de belastingbetalers. Het is aanbevolen dat het parlement nu werk van maakt om de anti-corruptiewet aangenomen te krijgen waarmee de rechterlijke macht armslag krijgt om de corruptie daadwerkelijk aan te pakken.Opgemerkt wordt dat het verwijt niet alleen aan de NDP is, maar al de opeenvolgende regeringen hebben geen werk van gemaakt om daadwerkelijk de anti-corruptiewet te maken. Zo hebben de corruptelingen vrij spel om ongehinderd te graaien in 's landskas om zichzelf te verrijken.Het zou de heer Misiekaba sieren in plaats van een streep onder de corruptie gevallen te trekken, de anti-corruptiewet zo snel mogelijk aan te nemen. Trek daar bijvoorbeeld een verjaringstermijn van minimaal 15 jaren, zodat corruptelingen van alle regeringen en partijen aangepakt worden. Wel moeten duidelijke regels komen dat de schuldigen niet alleen wegkomen met gevangenisstraf, maar dat zo ook kaal geplukt worden, zodat recht wordt gedaan aan het (gedupeerde) volk en al de belastingbetalers. Door de graaicultuur en de torenhoge uitgaven door de regering Paars 1 en 2 is het volk zwaar onder druk komen te staan. Ik geloof de heer Misiekaba, zoals hij zegt dat hij clean van onregelmatigheden is en schone handen heeft, laat hij daarom als voorganger van de kerk van zijn geloofsgenoten iets terugdoen om zijn volgelingen een beter bestaan te geven.