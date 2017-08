Het Nederlands, de officiële taal van Suriname, is al vanaf 1876 na een onderwijsresolutie ook de instructietaal. Als gevolg hiervan ervaart de maatschappij een grote behoefte aan kennis van die taal. Opleidingen Nederlands moeten voorzien in deze behoefte. In Suriname wordt er Surinaams – Nederlands (SN) gesproken, een variant van het Nederlands, die in Suriname ontstaan is. Wetenschappelijke bestudering van het SN is tot nu toe slechts fragmentarisch, en niet structureel.Wetenschappelijke studies Nederlands zullen moeten bijdragen aan een wetenschappelijk verantwoorde beschrijving van het SN. Dit zal moeten leiden tot standaardisatie van het eigene in het Nederlands. Standaardisatie van het Nederlands, dat tot nog toe de instructietaal is in voornamelijk het lager-, primair en secundair onderwijs in Suriname, zal vruchten afdragen in vooral het lager onderwijs. Een eigen Surinaamse norm van het Nederlands is niet alleen een bevestiging van een eigen identiteit, maar biedt de leerkracht ook een houvast, terwijl de leerling zichzelf kan herkennen in en door de taal.Als eindopleiding voorziet het curriculum van de Bachelor Nederlands in een minor in communicatie wetenschappen die op de arbeidsmarkt gericht is, en aldus afgestudeerden van de opleiding bewapent met kennis en vaardigheden om als communicatiemedewerker emplooi te vinden bij het bedrijfsleven-, de overheid, en andere instituten.Naast de onderzoeksvaardigheden bijgebracht in modulen van de onderzoeksleerlijn die geldt voor de gehele faculteit, zal de opleiding door haar onderzoeksprojecten nieuwe kennis over Taal- en Letterkunde in Suriname beschrijven en vastleggen, en zo het curriculum van de opleiding aanpassen aan veranderingen in de maatschappij.Voorts zal de opleiding met haar onderzoeksprojecten in het bijzonder bijdragen aan verdere ontsluiting en beschrijving van Surinaamse talen, inclusief het SN, op alle niveaus van taalbeschrijving. Dit zal mede bijdragen aan standaardisering, de formele erkenning, van Surinaamse talen.