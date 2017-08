De Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Harish Monorath. (Archieffoto: Ranu Abhelakh)





Monorath ging in op de plannen van de Orde, die van plan is met de patronenopleiding te starten. "Wij merken dat de randvoorwaarden om tot advocaat toegelaten te worden, zeer beperkt zijn. Wij zijn de mening toegedaan dat wij sterkere patronen moeten hebben. Desnoods zijn er maar twintig patronen en kunnen zich maar twintig stagiaires in twee jaar tijd aanmelden. We zitten nu op 200 advocaten en in maart, indien het hof goedkeuring verleent, dan zitten we op 240 advocaten. Dan moeten wij als raad en orde meer randvoorwaarden gaan stellen. Zaken waar wij vroeger nooit over hoefden na te denken. Bijvoorbeeld, waaraan moet en een advocatenkantoor voldoen, hebben alle advocaten een derde rekening." Het zal collega advocaten en de nieuwe advocaten zijn opgevallen, dat er veel klachten in de samenleving zijn. Niet alleen aan de zijde van advocatuur, maar ook zijde HvJ, stelde Monorath.De Deken herhaalde enkele zorgpunten, zoals het soms niet terug kunnen vinden van stukken bij het hof. Te lang wachten op het moment van beëdiging, terwijl er aan het gestelde vereiste is voldaan. Ook het krijgen van vonnis op papier en lange wachttijden voor de afhandeling van een zaak – zelfs voor kortgedingzaken. Cliënten sterven tijdens het proces, het belang wordt niet meer gediend en het recht waar mensen naar zoeken niet voor gevonden. “Dat is buiten de schuld van de advocatuur om.”De advocatuur begrijpt dat rechters onder druk staan, maar zaken worden nog steeds met acht tot twaalf maanden uitgesteld. “Het lot van een democratisch instituut en de rechtzoekende.” De rechtelijke macht is nog steeds onderbezet. De aangekondigde opleiding voor schrijfjuristen en rechters zal enige druk van de ketel verlichten. Maar ik hoop dat het tekort aan rechters snel zal worden weggewerkt.De rechtspositie van de rechter is nog steeds niet adequaat geregeld. Dat er nu een bankrekening is, daar zijn wij ook over verheugd", zei Monorath. “Maar anno 2017 ontbreekt de wetgeving hierover nog steeds. En de vinger wordt gewezen naar De Nationale Assemblee, in deze.”