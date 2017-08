De vertegenwoordiging van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Voorzitter Humphry Jeroe wordt geflankeerd door Remi Martopawiro en Sandew Hira. (Foto: René Gompers)





Het comité heeft in het Perscentrum van het Kabinet van de President, donderdag uit de doeken gedaan wat de plannen zijn voor de rest van dit jaar. Ook is ingegaan op het gesprek dat is gevoerd met de secretaris-generaal van de OAS, Luis Almagro. Hira deelt mee dat hij Almagro heeft uitgelegd dat de leden van het comité ook uit slachtoffers en nabestaanden bestaan. Dat het comité niet achter straffen staat is ook aan de OAS topman kenbaar gemaakt. Hira blijft erbij dat het strafproces geen vrede zal brengen omdat het gepolitiseerd zou zijn. “We zijn voorstander van dialoog en verzoening als mechanismen om vrede en gerechtigheid te bereiken.”Het comité wil van de OAS steun bij het organiseren van de nationale conferentie voor Dialoog en Verzoening. Het comité wil in contact komen met andere comités in de Amerika's die zich met deze materie bezighouden. Ook voor het proces van dialoog en verzoening is er hulp gevraagd. Sandew Hira deelt mee dat Almagro “volmondig ja” heeft geantwoord op de wensen van het comité. “De stand van zaken is nu dat de OAS heeft aangegeven het proces van dialoog te willen ondersteunen en wij in de komende maanden daar vorm en inhoud aan zullen geven.Het comité is ervan overtuigd dat de Wet Erkenning Slachtoffers Politiek Geweld, vóór december al aangenomen zal zijn. “De nationale conferentie wordt gehouden tegen de achtergrond van de aanname van de wet die we hebben ingediend,” deelt Jeroe mee. We verwachten dat die wet met algemene stemmen wordt aangenomen. We kunnen ons niks anders voorstellen dan dat de Assembleeleden meegaan met de punten die in de wet zijn opgenomen.” In de wet is onder andere opgenomen: professionele hulp bij traumaverwerking en financiële schadeloosstelling voor slachtoffers en nabestaanden. “We willen met de conferentie een platform bieden voor excuses van de Staat namens alle voorgaande regeringen. Het kan zijn de president of een andere vertegenwoordiger van de Staat.” Eerder deze week heeft president Desi Bouterse ook een gesprek met de OAS Secetaris-Generaal. Hierbij kwam het pad van verzoening ook aan de orde.René Gompers