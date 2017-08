Waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, tijdens zijn toespraak bij de beëdiging van drie nieuwe advocaten. (Foto: Ranu Abhelakh)





Het hof beschikt nu over een eigen bankrekening bij de Centrale Bank van Suriname. Het ministerie van Financiën maakt maandelijks het geld over. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de rechtspraak dat het HvJ een eigen rekening heeft. En met een handtekening van een leidinggevende bij het hof, kunnen zelfstandig uitgaven gedaan worden, klonk Rasoelbaks opgelucht. “Ik meld dit, omdat het verdiensten zijn die ontwikkeling brengen voor de rechtelijke organisatie. Want die slagvaardigheid was zoek.” Hij schetste een situatie van een kapotte airco, waar er bijna twintig handtekeningen voor nodig waren, “het is nu anders. De griffier is de bevoegde autoriteit nu.”Voormalig minister Eugene van der San van Justitie en Politie (Juspol) “heeft echt een wezenlijke bijdrage geleverd”, benadrukte de HvJ president. De trend is voortgezet door de ad-interim minister Ferdinand Welzijn van Juspol en ook collega Gillmore Hoefdraad van Financiën geeft voldoende ondersteuning. De Financiën minister heeft naar zeggen van Rasoelbaks ook een trend gezet en in overleg met het hof de lijnen uitgezet voor een betere rechtspleging. Rasoelbaks is ook ingenomen dat binnen de rechtelijke organisatie en de uitvoerende macht het besef groeit dat er op deze wijze alleen slagvaardigheid gecreëerd kan worden. Dit, voor de nodige gemiste snelheid en efficiënte van de rechtspraak. Misschien een ver-van-mijn-bed-show, “maar de rechtelijke macht levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en wording van de natie”.De HvJ president maakte ook melding van de schrijfjuristenopleiding die januari 2018 van start gaat. De middelen zijn er. Juristen, binnen en buiten de organisatie, worden opgeleid om rechters te ondersteunen in het formuleerwerk van beslissingen. “Formuleren en niet beslissen. A skrifi wroko, want dat neemt veel tijd in beslag.” Ook de rechter in opleiding training start in 2018. Officieus starten zij met de schrijfjuristen, totdat hun curriculum begint. De Europese Unie moet nog een beslissing nemen over het beschikbaar stellen van de fondsen aan de Surinaamse overheid voor deze projecten.Ook het project om achterstanden in civiele vonnissen in hoger beroep weg te werken, is goedgekeurd en start in januari 2018. De regering is ook akkoord gegaan met de aanzet van het hof om enkele direct inzetbare juristen te benoemen tot rechter. Dit om de werkdruk te verlichten en snelheden van processen en beslissingen te bewerkstelligen, zegt Rasoelbaks. Het gaat om personen met voldoende relevante kennis, maatschappelijke en praktijkervaring. “Als alles volgens plan verloopt, zullen deze juristen in het eerste kwartaal van 2018 inzetbaar zijn als rechters bij het HvJ.” Er zullen ook griffiers en ondersteunend personeel worden aangetrokken. Mogelijkerwijs wordt er ook een persrechter aangesteld.Dit zijn vooruitzichten die niet lang meer op zich zullen laten wachten, hield hofpresident de drie nieuw beëdigde advocaten, Judith Simson, Edward Redjopawiro en Vijantiemala Splinter-Bandhoe, voor. De ingezette weg, in overleg met de bevoegde autoriteiten, “van transformatie van de rechterlijke organisatie naar institutionele onafhankelijkheid, efficiëntie en transparantie, is, in het belang van de justitiabele en de hele Surinaamse samenleving, niet meer te stuiten”. Hij sprak daarom ook zijn waardering uit aan de beleidsmakers voor “de ingeslagen weg voor de rechtspraak en dus voor de samenleving. En het verruimd denken over de ontwikkeling van deze natie.”Rasoelbaks maakte de toekomstperspectieven bekend tijdens de beëdiging van drie advocaten. Zij zullen volgens hem profijt hebben van de efficiëntieslag binnen de rechterlijke organisatie. Dit kost geen geld maar communicatie. Volgens een sectorale benadering van leidinggeven, communiceren en samenwerken met betrekking tot de rollen in civiele zaken en in een later stadium in de strafsector, zal er heel veel winst behaald worden, gaf hij hen mee. Het hof vertrouwt erop dat de advocatuur en de ondersteunende diensten de nieuwe ingeslagen weg zullen volgen.