De goudzoeker Francisco De Sa Fereiraalias 'Cabesao' (26) is verongelukt in een goudmijn in het district Brokopondo. Hij was in een ruim 30 meter diepe goudmijnschacht bezig met werkzaamheden.In de mijn waren er ook gasflessen met zuurstof. Bij vermoedelijk het aansteken van een sigaret moet er ontploffing zijn ontstaan. Hij liep daarbij schroei verwondingen op aan zijn armen en borst. Drie arbeiders die op een afstand van 8 meter verwijderd waren, hoorden de knal.Het levenloze lichaam van de goudzoeker, die de Braziliaanse nationaliteit heeft, is naar boven gebracht. Met de boot is het ontzielde lichaam donderdag overgebracht naar Brokopondo. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.Na overleg met het Openbaar Ministerie is het lijk voor obductie afgevoerd naar het Mortuarium te Paramaribo, meldt de politie Public Relations.