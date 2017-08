Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stelt de 'app' van De Nationale Assemblee in werking. (Foto: René Gompers)





Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, die de applicatie heeft gelanceerd donderdag, geeft aan dat het allemaal te maken heeft met transparantie. “Sinds de vorige regeerperiode zijn we gestart met versterken van het parlement én verder opengooien ervan voor de samenleving. Het parlement is de vertegenwoordiging van het volk. Dit betekent dat het volk steeds meer inzicht moet krijgen in hoe het parlement werkt, dus rechtstreeks eigen inzicht. Dit proces wordt in deze periode voortgezet.” De Assemblee beschikt ondertussen over een eigen televisiekanaal en website. De website is gelinkt met Youtube waar de openbare vergaderingen staan opgeslagen maar ook ‘live’ te volgen zijn.“De website bevat nogal wat informatie ten opzichte van vroeger,” merkt Simons op. “Toch is het zo dat lopen naar een computer, naar een website gaan en zaken opzoeken, niet altijd mogelijk is. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiel waarmee je allerlei informatie kan opvragen. De Nationale Assemblee heeft gemeend gebruik te maken van deze technologie. De belangrijkste vooruitgang met deze app is dat u als burger zelf kunt aangeven waar uw interesse ligt. U krijgt dan de berichten daarover, of het nou over een persoon of onderwerp gaat, gerichter toegestuurd.”Suggesties voor verbetering zijn welkom, zegt Simons. “Dit is de eerste stap. De toekomst is natuurlijk dat we dit uiteindelijk gaan doorvoeren, dat burgers informatie krijgen over wat hun leden hier doen en op welk moment. Vandaag leggen we de basis voor die ontwikkeling.” De app houdt het parlementair nieuws ‘up to date’ bij. Een paar momenten na de launch heeft de app een melding gemaakt van 'mobiele DNA-App gelaunched'.René Gompers