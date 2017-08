Minister Robert Peneux overhandigt de grondbeschikking aan Ashok Rambali, bestuursvoorzitter van PTC. Directeur Robby Holband kijkt toe. (Foto: MinOWC)





“Dit noem ik een mijlpaal. Ik ben blij dat we dit hebben kunnen verwezenlijken in mijn periode als minister," verzuchtte Peneux. Het opzetten van het gebouw behoeft nu prioriteit. Hiervoor wil hij de ondersteuning van zijn collega van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Hij moet de banken zover krijgen om de financiering op zich te nemen. “Ik zie graag dat het gebouw binnen een jaar wordt opgezet. Het is van eminent belang dat we werken aan de uitbreiding van ons technisch kader. Suriname beschikt slechts over 3,3% hoger kader, waarvan slechts een klein deel technisch is. Het PTC doet tot nu toe zeer goed werk om dit tekort in te lopen,” legt Peneux uit.Minister Hoefdraad zegt alle ondersteuning toe aan de opzet van het gebouw, zegt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. “Zonder educatie kunnen we geen stap vooruit, dus mijn collega-minister krijgt alle ondersteuning. Bovendien heb ik ook gezien wat voor kwaliteit het instituut aflevert,” zei Hoefdraad.De directeur van het PTC, Robby Holband, noemt het bestuur van PTC de stuwende kracht achter de uitgifte van de grond. Bestuursvoorzitter, Ashok Rambali, zegt te hebben gezwoegd omwille van de studenten. Het beroepsonderwijs krijgt volgens hem verder een boost, omdat de TVET (Technical and Vocational Education and Training) met de opzet van het gebouw een centrum zal hebben van waaruit gewerkt kan worden. “We krijgen nu al aanvragen vanuit de Caricom voor de door PTC geboden studies die in de regio nog niet beschikbaar zijn. Als het gebouw er is, kunnen zij geaccommodeerd worden,” stelde Rambali.Minister Peneux zegt dat de gronduitgifte voor het PTC slechts het begin is. Hij ziet graag dat alle gronden waar scholen op gevestigd zijn onder het beheer van het ministerie komen. “Er zijn kapers op de kust," merkte hij op. Het ministerie wil enkele scholen die in slechte staat verkeren, opknappen. Hij kondigde aan dat er een nieuw beheersplan komt voor de scholen.