Groepsfoto van deelnemers aan de 18e provinciale synode van de Evangelische Broedergemeente Suriname.





Renold Pansa is op de derde dag van de 18e provinciale synode van de Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS) met 105 stemmen gekozen tot bisschop van de Unitas Fratum. Hij is in een tweede kiesronde gekozen uit 3 presbyters. Pansa is nu voorganger van de Grote Stadskerk en zal op een nader te bepalen datum tijdens een speciale dienst gewijd worden.De overige kandidaten waren zuster Lucia Breeveld en broeder Ferdinand Lachman. Pansa komt in de plaats van bisschop Emile Ritfeld, die met emeritaat (pensioen) gaat, meldt de voorlichting van de synode. Ritfeld zei in zijn begroeting, dat de bisschop voor het leven in functie is van de wereldwijde Unitas Fratum.Ritfeld heeft een indrukwekkende carrière doorlopen. Hij heeft gediend als leerkracht gewoon lager onderwijs der EBGS, voorganger, preses en 37 jaar als bisschop van de EBG. Hij is 61 jaar als predikant actief geweest. Hij werd met een ovatie van de synode bedankt voor zijn diensten.