Shofar Sno ontvangt de eerste prijs uit handen van Cher Deman, vertegenwoordiger van Self Reliance. (Foto: Humbert Hermelijn)







Self Reliance was de hoofdsponsor van het evenement; een andere sponsor was Elan Trading. De eerste prijs werd door Self Reliance vertegenwoordiger Cher Deman aan Sno overhandigd. Irwin Hidalgo voorzitter van de wiskunde olympiade commissie en een vertegenwoordiger van het Examenbureau, overhandigden de tweede en derde prijs.De 20 finalisten kregen elk een medaille, een waardebon van SRD 200, een HP Scientific Calculator, een geodriehoek en een tas. A.A.H leverde de meeste leerlingen in de top 20 en kreeg daarvoor ook een prijs. De Hendrikschool, die de olympiadewinnaar heeft geleverd, kreeg daarvoor de schoolprijs. Sno sprak namens de finalisten een dankwoord uit.Aan het eind van de ochtend werd een bedankbrief van Ewald Levens, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Wiskunde – Rekenleraren (SVWR) voorgelezen. Hij sprak zijn erkentelijkheid uit aan het adres van de commissie wiskunde olympiade, mulodirecteuren, de leerlingen en Self Reliance. Levens kon door bijzondere omstandigheden niet aanwezig zijn.Aan de voorronde, de Faya Lobi wedstrijd 2017, deden landelijk ongeveer 2072 leerlingen van scholen uit stad en district mee. Uit dit aantal gingen 110 door naar de finaleronde, die op zaterdag 5 augustus 2017 werd gehouden. Het is de vijfde keer dat de commissie van de Surinaamse Wiskunde Olympiade ( SuWO ) die benoemd is door de Surinaamse Vereniging van Wiskunde Rekenleraren deze activiteit voor de mulo-scholieren organiseert.Het primaire doel van de olympiade is om de wiskundecreativiteit en inzicht van de leerling te stimuleren en vergroten, meldt de voorlichting van de organisatie.