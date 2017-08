President Desi Bouterse geeft een statement aan NII over de regeringsvergadering die vandaag is gehouden. (Beeld: NII)





Zoals gebruikelijk zal vicepresident Ashwin Adhin waarnemen in deze periode. Bouterse zei in een statement aan het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat hij deze mededeling moest doen om geruchten te voorkomen. "Ik kon moeilijk in mijn zwembroek daar verschijnen. Dan hoor ik dat ik een nier heb van Abrahams, de meest wilde verhalen, maar wij zijn kampioen in het vertellen van verhalen...". De familie van de president gaat ook mee naar Cuba en zijn behandelende artsen. De datum van vertrek is niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de president wegblijft.In de regeringsvergadering is ook het werk besproken met de ministers en de vicepresident. De ministers moeten hun deel voor de jaarrede rond 1 september inleveren. Zij moeten het jaarplan van 2018 ook voorbereiden op basis van het vijfjarenplan van de regering.Een aantal besluiten dat genomen is door regeringsvergadering is nog niet uitgevoerd. De regering wil samen met De Nationale Assemblee toch kijken naar de uitvoering omdat er politieke complicaties zich kunnen voordoen bij inkomstenverhogende maatregelen. De president merkt op dat voorkomen moet worden dat de minstbedeelden getroffen worden daardoor. Zaterdag is er een gesprek hierover tussen de regering en de coalitie om al deze zaken te bespreken.