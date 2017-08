President Desi Bouterse met de ambassadeur Elkhan Polukh Ogly Polukhov van Azerbaijan. (Beeld: NII)





De niet residerende ambassadeurs zijn gelijk na de acceptatie van de geloofsbrieven formeel in functie getreden. Vooraf aan de aanbieding van de geloofsbrieven werden zoals gebruikelijk de volksliederen van de landen afgespeeld. De plechtigheid vond plaats op het presidentieel paleis.Het Nationaal Informatie Instituut (NII) meldt dat de president de ambassadeurs heeft ontvangen in aanwezigheid van minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken.Elkhan Polukh Ogly Polukhov is de niet-residerende ambassadeur van de Republiek Azerbaijan en Do Bo Khoa van de Socialistische Republiek Vietnam.