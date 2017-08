De in beslag genomen spullen door de Narcotica Brigade. (Foto collage: KPS)





In de klem gereden auto zaten Melvin B. (23) en de 32-jarige Telemano P. Bij controle werd op Telemano P. aangetroffen en in beslag genomen 1.020 gram Jami, 1 blokje hasj met een bruto gewicht van 47 gram, 1 zakje Jami met een gewicht van 46 gram,verpakkingsmateriaal, 1 mobiele telefoon en geldbedragen in SRD en valuta.In de woning zijn Wendy P. ( 46), de 16-jarige Milginio P. en Clarissa P. (27) aangetroffen en aangehouden. Bij onderzoek zijn in beslag genomen 1 pak Jami met een gewicht van 860 gram, 5 pakken hasj met een bruto gewicht van 480 gram, 1 blokje hasj met een bruto gewicht van 60 gram, twee stikkies van elk 1,3 gram, witte plakband, 14 flessen alcohol, 17 stuks telefoon toestellen, 1 foto toestel, drie kleine en twee grote spaarpotten met inhoud en grote geldbedragen in SRD en valuta.Later op de dag meldde de 25-jarige Arcinio P. zich op het bureau aan en verklaarde verantwoordelijk te zijn voor de in beslag genomen drugs in woning. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn Telemano P., Wendy P. en Arcinio P. in verzekering gesteld, terwijl de andere personen na verhoor zijn heengezonden. Melvin B. bleek slechts als taxichauffeur te hebben gefungeerd. Dit meldt de politie Public Relations.