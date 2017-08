De bromfietser Ramon Linga (51) is de 47e verkeersdode. Hij heeft het leven gelaten na een aanrijding op de Afobakaweg met een vrachtwagen.Het onderzoek van de politie van Paranam heeft uitgewezen dat beide bestuurders in tegenovergestelde richting reden. Linga kwam vanuit Paramaribo en ging richting Brokopondo. Ter hoogte van mast no. 17 kwam hij door tot nog toe onbekende redenen op de rijhelft van de vrachtwagen terecht die vol beladen was met houtblokken, met als gevolg de aanrijding.De bromfietser was vrijwel op slag dood. Het rijbewijs van de 32-jarige vrachtwagen bestuurder, die niet onder invloed van alcohol verkeerde, is hangende het onderzoek ingevorderd, meldt de politie Public Relations.