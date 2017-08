Het National Reserve of Copper and Associates was in 1984 ingesteld door de toenmalige militaire regering van Brazilië. (Getty Images)





De regering zegt dat negen conserverings- en inheemse landgebieden binnen die oppervlakte wettelijk beschermd zullen blijven. Maar activisten hebben hun bezorgdheid uitgesproken dat deze gebieden snel in groot gevaar zouden kunnen komen.Een decreet van president Michel Temer heeft het beschermd gebied, bekend als het National Reserve of Copper and Associates (Renca), afgeschaft. Het gebied is groter dan Denemarken. Ongeveer 30% daarvan zal worden opgesteld voor mijnbouw.Het ministerie van Mijnbouw en Energie zegt dat beschermde bosgebieden en inheemse reserves niet zullen worden beïnvloed. "Het doel van de maatregel is om nieuwe investeringen aan te trekken, rijkdom te genereren voor het land en werkgelegenheid en inkomen voor de maatschappij, altijd gebaseerd op de voorschriften van duurzaamheid," schrijft het ministerie in een verklaring.Maar senator Randolfe Rodrigues van de oppositie heeft de stap “de grootste aanval op de Amazone in de afgelopen 50 jaar," genoemd volgens de krant O Globo. Maurício Voivodic, hoofd van het instandhoudingsorgaan WWF in Brazilië, heeft vorige maand gewaarschuwd dat mijnbouw in de omgeving zou leiden tot "demografische explosie, ontbossing, vernietiging van waterbronnen, verlies van biodiversiteit en tot landconflicten."Volgens het WWF-rapport ligt het belangrijkste gebied van koper- en goudexploratie in één van de beschermde gebieden, het biologische reservaat van Maicuru. Er wordt ook gezegd dat er goud is in het Para State Forest, dat in het gebied ligt.Het WWF zegt dat er ook een conflict bestaat in twee inheemse reservaten die de woonplaats zijn voor verschillende etnische gemeenschappen die in relatieve isolatie leven. “Een goudstormloop in de regio kan onherstelbare schade veroorzaken aan deze culturen,” zegt het rapport van het WWF. "Als de regering erop blijft staan om deze gebieden te openen voor mijnbouw zonder te praten over milieubescherming, dan moet zij zich onderwerpen aan een internationale oproep om het besluit terug te draaien."