Overzicht statistieken Mulo-eindexamen periode 2008 -2017.





Sinds 2012 met uitzondering van 2013 is het slagingspercentage voor het Mulo-eindexamen na herexamen steeds boven de 60% geweest. Vergeleken met het vorig jaar is ongeveer hetzelfde percentage scholieren dit jaar in aanmerking gekomen voor het herexamen, 13% om 13,7%.Cijfers van het Examenbureau geven aan dat van de 5.374 scholieren die heeft deelgenomen aan het Mulo-eindexamen 2.623 direct waren geslaagd (48,8%). Voor herexamen kwamen 738 (13,7%) scholieren in aanmerking. Van dat aantal heeft dus 5,5% ook het herexamen niet gehaald. In totaal zijn van de 5.374 Mulo-scholieren, 3.062 geslaagd na herexamen.