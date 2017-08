Uit het voorlopig onderzoek maakt de politie op dat arbeiders bezig waren hout te hakken. Op gegeven moment werd op vrijdag 18 augustus met een bulldozer een houtblok over een aangelegde sleepweg getransporteerd. Het houtblok kwam tegen een boom aan, waardoor een losgeraakte tak die tussen de andere bomen hing, naar beneden kwam.De tak heeft Hendriksaan, die met twee arbeiders in de directe omgeving stond, tegen het hoofd getroffen. De onfortuinlijke man is ter plekke overleden. Hij was drie maanden in dienst van een bedrijf en was niet verzekerd. De dienst Arbeidsinspectie heeft contact gemaakt met de politie en heeft informatie over deze kwestie ingewonnen. Het ontzielde lichaam van Hendriksaan is voor obductie in beslag genomen.