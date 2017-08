Dat voor sommige mensen zoals de advocaat van de nabestaanden de 8 december gebeurtenissen emotioneel zijn, begrijpen we heel goed. Men moet ook niet doen alsof de strijd van de nabestaanden (alleen) om gerechtigheid gaat (in casu het aan de hoogste boom hangen van Bouterse), doch het gaat bij de nabestaanden ook om de geldvordering voor naar hun zeggen geleden schade. Hoe hoog de inzet is, is tot nu toe niet bekendgemaakt, doch er is wel een vordering ingediend om schadevergoeding te krijgen. We kunnen ons voorstellen dat wanneer materiële/geldelijke belangen spelen men emotioneel wordt. De uitbarsting van Hugo Essed aan het adres van André Misiekaba is dusdanig emotioneel dat je je afvraagt of het wel een antwoord verdient. De heer Essed gaat inhoudelijk niet in op het protest tegen het buiten de procedureregels handelen van de VN special rapporteur. Kennelijk is hij eens met die werkwijze. Hij zal de samenleving daarover informeren. Laten we ten overvloede een aantal dingen benadrukken, aangezien dhr. Hugo Essed niet bij machte bleek het te begrijpen.1. In zijn reactie zegt dhr. Essed het volgende:“De eerste blunder is de veronderstelling dat Hugo Essed of een door hem vertegenwoordigde nabestaande een klacht bij de speciale rapporteur heeft ingediend.”Dit is een grove vorm van misleiding zoals we dat eigenlijk al heel lang gewoon zijn van de hoek van dhr. Essed. Wij hebben in ons stuk absoluut niet gezegd dat er een klacht is ingediend bij de VN. Wij hebben het bewust gehad over doorsluizen van informatie. Overigens gaat het om het doorsluizen van selectieve informatie welke slechts eenzijdig de standpunten weergeven die de nabestaanden hebben ingenomen c.q. altijd hebben ingenomen.We zouden Suriname ernstig benadelen indien we niet zouden reageren. We weten dat de reactie pijn doet, maar we konden niet anders.2. Verder stelt dhr. Essed het volgende :“De tweede blunder is de veronderstelling dat de speciale rapporteur is afgegaan op leugens van nota bene een ex-militie-lid en dat de speciale rapporteur buiten zijn boekje is gegaan door op die leugens te reageren zonder het beginsel van “hoor- en wederhoor” toe te passen. Wat een belediging aan het adres van een gezaghebbende VN-rapporteur. Het is duidelijk dat het geachte DNA-lid Misiekaba de draagwijdte van zijn geschrijf niet beseft, immers hem komt parlementair gezag toe.”Ook hier vergaloppeert dhr. Essed zich in ernstige mate. Misschien valt hij over het woord ex-volksmilitie lid. Edoch is het een vaststaand feit dat dhr. Essed lid was van de volksmilitie niet alleen vóór de 8 december gebeurtenissen, doch ook na de 8 december gebeurtenissen. Wij begrijpen dat hij thans advocaat is van de nabestaanden, maar zijn geschiedenis ligt daar. Als de VN rapporteur gezaghebbend was, zou hij voor het vellen van waardeoordelen en het opplakken van etiketten, het antwoord van de Staat Suriname hebben afgewacht. De VN rapporteur heeft buiten zijn mandaat gehandeld door een persbericht te lanceren dat doorspekt is van leugens zoals het verhaal als zou de amnestiewet door de krijgsraad als te zijn in strijd met de grondwet zijn verklaard. De heer Essed gaat er in z'n selectiviteit niet eens op in.3. Vervolgens stelt dhr. Essed:“De derde blunder is dat het geachte DNA-lid Misiekaba aan mij zo’n grote invloed toedicht dat ik een speciale rapporteur van de VN aan de leiband kan nemen en hem leugenachtige verklaringen kan doen afleggen. Wat een schromelijke overschatting van de invloed die Hugo Essed zou kunnen hebben.”Wij wensen dhr. Essed te verzekeren dat ook dit stukje fabel slechts zijn verbeelding is aangezien nergens in het stuk is aangegeven dat hij de VN rapporteur aan z'n leiband heeft. Wij geven aan dat de VN rapporteur zich niet heeft gehouden aan de regels waaraan hij gebonden is en dat wij daartegen protest zullen aantekenen. Hoor en wederhoor zijn de basisbeginselen van een fair trial en elke andere procedure waar twee of meer partijen betrokken zijn. Als advocaat dient dhr. Essed dat als geen ander te weten.4. Daarna stelt dhr. Essed nog dat Misiekaba zich op een bepaalde manier zou hebben uitgelaten op een structurenvergadering van de NDP.Wij geven dhr. Essed mee dat voor wat ons betreft het politiek proces dat het 8 December proces heet, nimmer een eerlijk proces was doch een puur politiek proces – met als doel Bouterse politiek uit te schakelen - en dat dit proces niet zal eindigen in het aan de grootste boom hangen van dhr. Bouterse. Zelfs de auditeur-militair kon na jaren van onderzoek niet anders concluderen dan dat dhr. Bouterse niet zelf de moorden heeft gepleegd. En wij zullen ervoor zorgen dat recht wordt gedaan aan degenen die onschuldig al die jaren het juk van verdachte dragen. We staan erbij en we kijken naar wat de Krijgsraad doet in dit specifiek proces. Laten we dhr. Mr. Hugo Essed verzekeren dat er een moment komt waar wij aan zet komen. Misschien kunnen deze artikelen die onder verantwoordelijkheid van André Misiekaba worden geschreven, ook worden doorgesluisd naar de VN special rapporteur.