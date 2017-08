Jermain Limes, oprichter Jermain's Worstwaren (midden). Rechts Wonnie Boedoe, directeur NOB en achter Almar Giesberts, Commercieel Directeur Finabank. (Foto: Finabank)





“Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten biedt een oplossing aan zowel kleine en middelgrote ondernemers in de productiesector als aan banken om een kredietrelatie aan te kunnen gaan. Het beroep dat Finabank op het fonds heeft gedaan voor dhr. Limes is in lijn met deze doelstellingen en wij zijn verheugd dit vandaag te kunnen erkennen”, zei Wonnie Boedhoe, Algemeen Directeur van NOB, tevens beheerder van het fonds.De bedrijfsgroep van kleine en middelgrote ondernemers in de productiesector is van groot belang voor de ontwikkeling van Suriname. De gebruikelijke commerciële bancaire vereisten zijn niet altijd haalbaar voor bedrijven in deze sector zodat banken het kredietrisico niet voldoende kunnen afdekken.Het midden en kleinbedrijf en startende ondernemers vormen een doelgroep die moeilijk bereikbaar is door het veelal ontbreken van kredietinformatie, financiële gegevens en vereist onderpand. Het ontbreken van onderpand is veelal een breekpunt maar door de samenwerking met Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten wordt dit breekpunt ondervangen. “Finabank is verheugd om de uitbreiding van de verkooppunten van ondernemer dhr. Limes te kunnen financieren op basis van de garantiefaciliteit van het garantiefonds. We konden de toegevoegde meerwaarde van de ambitie van dhr. Limes goed inschatten maar waren conform ons kredietrisicobeleid niet in staat het krediet verantwoord te verstrekken. De samenwerking met Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten heeft het mogelijk gemaakt om binnen ons beleid wel tot een oplossing voor onze cliënt te komen,” zei Almar Giesberts, Commercieel Directeur van Finabank.“Na het succes van mijn eerste verkooppunt en het enthousiasme van mijn klanten voor mijn product was het mijn droom geworden om uit te kunnen bereiden met meer verkooppunten. Finabank heeft samen met het garantiefonds mij de mogelijkheid gegeven om de uitbreiding te kunnen realiseren!”, stelde Limes, oprichter en eigenaar van Jermain Worstwaren.Alle primaire banken hebben een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Garantiefonds Bedrijfskredieten en kunnen een aanvraag doen bij het garantiefonds. Stichting Garantiefonds Bedrijfskredieten nodigt meer ondernemers uit om via de banken een aanvraag te doen.